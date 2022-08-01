Пластический хирург раскрыл причину красных рубцов на веках Григория Лепса

Хирург Владимир Плахотин объяснил красные рубцы на веках Григория Лепса блефаропластикой

Пластический хирург Владимир Плахотин заподозрил певца и музыканта Григория Лепса (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) в пластической операции. Комментарий эксперта приводит портал Blitz+.

Согласно публикации, некоторое время назад артист появился на публике с красными рубцами на веках. В свою очередь, медик прокомментировал данную особенность его внешности и раскрыл ее причину. Так, по словам специалиста, накануне своего 60-летия исполнитель мог прибегать к блефаропластике.

«Была сделана блефаропластика верхних век с удалением орбитальных грыж», — объяснил собеседник издания, отметив, что с момента указанной процедуры прошло семь-десять дней.

В июле Плахотин также раскрыл секрет идеальной внешности победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2002», телеведущей Оксаны Федоровой. Врач заверил, что Федорова прибегала к инъекциям ботокса. Кроме того, он предположил, что внешность знаменитости подверглась ряду других косметологических процедур. «Скорее всего, делала нос — очень уж аккуратный. Губы подкачаны, скулы подколоты», — заявил Плахотин.