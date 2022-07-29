Пластический хирург раскрыл секрет идеальной внешности Оксаны Федоровой

Хирург Плахотин объяснил идеальную внешность Оксаны Федоровой инъекциями ботокса

Российский пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет идеальной внешности победительницы «Мисс Вселенная — 2002», телеведущей Оксаны Федоровой. Комментарий эксперта приводит портал Blitz+.

Как отмечается, 44-летняя знаменитость поделилась в своих соцсетях видео, где продемонстрировала лицо крупным планом. В свою очередь, медик в беседе с изданием объяснил, как ей удается сохранять красоту. Врач заверил, что Федорова прибегала к инъекциям ботокса. Кроме того, он предположил, что внешность знаменитости подверглась ряду других косметологических процедур. «Скорее всего, делала нос — очень уж аккуратный. Губы подкачаны, скулы подколоты», — заявил Плахотин.

В то же время специалист отметил, что телеведущая не делала подтяжку и блефаропластику.

В июне Оксана Федорова рассказала, как ей удается поддерживать свое тело в тонусе. «Чувствую себя прекрасно! Все потому, что я занимаюсь танцами. Там задействованы практически все группы мышц, в том числе и спины», — сказала она. Также знаменитость отметила, что не ест вредную пищу и планирует начать заниматься гольфом на профессиональном уровне.