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Оксана Федорова раскрыла секрет своей стройности

Российская телеведущая Оксана Федорова занимается танцами для поддержания стройности

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, как ей удается поддерживать свое тело в тонусе. Размышлениями на данную тему она поделилась в эфире радио «Комсомольская правда».

В субботу, 4 июня, Федорова посетила мини-турнир по гольфу, который был проведен в преддверии юбилейного XXV Петербургского Международного экономического форума. Так, на упомянутом мероприятии ведущая поделилась впечатлениями от игры, а также раскрыла секрет своей стройности. «Чувствую себя прекрасно! Все потому, что я занимаюсь танцами. Там задействованы практически все группы мышц, в том числе и спины. Поэтому сейчас ощущаю легкую усталость, не более того», — сказала она.

В беседе с журналистами Федорова отметила, что не ест вредную пищу и планирует начать заниматься гольфом на профессиональном уровне.

Ранее фотомодель Анастасия Решетова также рассказала о том, что ей помогает поддерживать себя в идеальной форме. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что раз в два дня перед завтраком она пьет сок сельдерея. Решетова отметила, что соответствующая диета дает ей необходимое количество энергии для того, чтобы заниматься спортом не менее четырех раз в неделю.

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Мария Винар
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