Доктор Мясников высказался о вновь положительном тесте Байдена на коронавирус

Мясников связал положительный тест на COVID-19 Байдена с приемом препарата «Паксловид»

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о вновь положительном тесте президента США Джо Байдена на коронавирус. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Доктор предположил, что положительный тест на COVID-19 американского лидера стал результатом его приема противовирусного лекарства. «Тут может быть парадоксальный феномен, связанный с тем, что Байден принимал противовирусный препарат "Паксловид"», — предположил специалист.

По его словам, препарат имеет свойство вызывать положительный ПЦР-тест. «Дело в том, что у некоторых людей, принимающих "Паксловид", через какое-то время, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, мистическим образом тест на коронавирус опять становится положительным», — объяснил он и сослался на исследование, опубликованное в научном журнале JAMA.

30 июля стало известно, что Байден вернется на карантин из-за очередного положительного теста на коронавирус. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в заявлении лечащего врача президента Кевина О'Коннора.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Она подчеркнула, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.