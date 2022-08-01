Отец застреленного рэпера JayDaYoungan назвал причины его убийства

Отец застреленного 24-летнего рэпера JayDaYoungan назвал причины его убийства

Отец застреленного 24-летнего рэпера JayDaYoungan назвал причины его убийства. Об этом сообщает TMZ.

По его словам, сын не вступал в конфликты с коллегами, не состоял в бандах и, вероятнее всего, даже не знал нападавших. Отец музыканта предположил, что JayDaYoungan могли расстрелять из-за зависти к его успеху в музыкальной индустрии.

Родитель исполнителя также описал детали случившегося: он вместе с сыном сидел во дворе своего дома в Луизиане, когда к участку подъехал черный грузовик, из которого выбежали трое неизвестных и открыли стрельбу.

Отец и сын попытались скрыться в доме, но дорогу внутрь им перекрыли еще два человека с оружием. У отца рэпера был пистолет, с помощью которого он старался защитить себя и музыканта.

В результате нападения родитель артиста был дважды ранен в руку, а в самого JayDaYoungan попали как минимум восемь раз. По дороге в больницу он потерял много крови, по приезде в медицинское учреждение исполнитель скончался.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемых и расследуют возможные мотивы вооруженного нападения.

Ранее в США застрелили рэпера Rollie Bands. Убийство произошло всего через несколько минут после того, как рэпер опубликовал в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, где обратился к своим хейтерам и призвал их противостоять ему. Артист также указал в публикации свое местонахождение.