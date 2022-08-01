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Спорт

«Динамо» нацелилось на футболиста сборной Мексики

«Динамо» нацелилось на защитника сборной Мексики Сезара Монтеса

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Московское «Динамо» нацелилось на центрального защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сезара Монтеса. Об этом сообщается «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые близки к подписанию контракта с 25-летний игроком обороны: переговоры по трансферу находятся в продвинутой стадии. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в семь миллионов евро.

Перед началом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб покинули Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец, выступавшие в центре обороны. Это заставило руководство бело-голубых искать варианты усиления данной позиции.

На счету Монтеса 23 матча за сборную Мексики. В составе национальной команды он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ. Вместе с «Монтерреем» он выигрывал чемпионат Мексики и дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Николай Костюков
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