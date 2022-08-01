Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря нефти

ВВП Саудовской Аравии вырос до рекордных 11,8 процента благодаря нефти

Экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8 процента во втором квартале текущего года (рекорд с 2011 года) благодаря подорожанию нефти, пишет Bloomberg.

Рост цен на энергоносители в связи с российской спецоперацией Украине, изменившей глобальные модели торговли, производства и потребления, способствовал рекордному росту ВВП. Нефть торгуется на 40 процентов выше, чем в начале года. Уровень безработицы среди граждан Саудовской Аравии упал до самого низкого уровня с 2008 года, поскольку случился экономический рост.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре. Также страна на фоне антироссийских санкций наращивает поставки сырья на европейский рынок.

Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки, что почти на 90 процентов превышает январские показатели.