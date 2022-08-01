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СКР попросил арестовать задержанного по делу о пожаре в хостеле инспектора МЧС

СКР попросил арестовать инспектора МЧС, задержанного по делу о пожаре в хостеле в Москве

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Следственный комитет России (СКР) попросил суд арестовать инспектора МЧС, задержанного по делу о пожаре в хостеле в Москве: Роману Сабельникову грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в халатности. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следствие считает, что инспектор необоснованно вынес предупреждение владельцам хостела, установил длительный срок выполнения предписания и не обратил внимания на некоторые нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что генеральный директор хостела на Алма-Атинской улице в Москве, в котором в результате пожара погибли восемь человек, арестована на два месяца.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля, в результате погибли восемь постояльцев. По версии МЧС, основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

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Леонид Микуляк
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