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Гендиректора сгоревшего в Москве хостела арестовали на два месяца

Гендиректора хостела в Москве, где погибли восемь человек, отправили в СИЗО до сентября

Фото: Shutterstock

Генеральный директор хостела на Алма-Атинской улице в Москве, в котором в результате пожара погибли восемь человек, арестована на два месяца, сообщает ТАСС.

24-летняя Элеонора Миронова отправлена в СИЗО на срок до 29 сентября, тем самым Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.

Отмечается, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее 30 июля суд также арестовал до 29 сентября Рауфа Миронова, учредителя хостела и отца Мироновой. Ему и его дочери предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следствие заявило, что Миронова отказалась признать свою вину и удалила со своего мобильного телефона все переписки.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь постояльцев. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

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Антон Похиляк
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