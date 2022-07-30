Гендиректор сгоревшего на юге Москвы хостела удалила переписки с телефона

СК РФ: гендиректор сгоревшего на юге Москвы хостела оказывает противодействие следствию

Гендиректор хостела на юге Москвы, в котором в результате пожара погибли восемь человек, Элеонора Миронова отказалась признать свою вину и удалила со своего мобильного телефона все переписки. Об этом представитель Следственного комитета (СК) заявила в Пресненском суде, где в субботу, 30 июля, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения руководителя учреждения, сообщает ТАСС.

«Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — сказала представитель обвинения.

Ранее 30 июля Пресненский суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела Рауфа Миронова на два месяца, до 29 сентября. Тот, в свою очередь, заявил, что готов возместить ущерб родственникам погибших.

Пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще восемь граждан пострадали. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.