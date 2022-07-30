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Владельца сгоревшего хостела в Москве отправили в СИЗО

Суд арестовал до сентября владельца хостела на Алма-Атинской, где погибли восемь человек

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пресненский районный суд в Москве арестовал владельца хостела на Алма-Атинской улице, в котором в результате пожара погибли восемь человек. Учредитель хостела 55-летний Рауф Миронов отправлен в СИЗО на два месяца, до 29 сентября, сообщает ТАСС.

Кроме того, ему и генеральному директору, его 24-летней дочери Элеоноре Мироновой, предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Отмечается, что в домах владельцев сгоревшего хостела проведены обыски.

Накануне, 29 июля, владельцы хостела были задержаны, с ними проводили следственные действия.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь постояльцев — мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

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Антон Похиляк
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