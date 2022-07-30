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Задержано руководство сгоревшего хостела в Москве

СК сообщил о задержании руководства хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Задержано руководство хостела на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Уточняется, что задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Сейчас с ними выполняются необходимые следственные действия. а по месту проживания идут обыски. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

Очевидица рассказала, что прохожим приходилось голыми руками вырывать решетки на окнах, чтобы освободить заблокированных в хостеле постояльцев. Она описала гибель людей в пожаре фразой «выли от ужаса».

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Марина Совина
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