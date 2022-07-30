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Учредитель сгоревшего в Москве хостела заявил о готовности возместить ущерб

Учредитель сгоревшего хостела Миронов заявил о готовности возместить ущерб

Фото: Shutterstock

Рауф Миронов, учредитель сгоревшего в Москве хостела, готов возместить ущерб родственникам погибших. Такое заявление он сделал в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.

«Готов решить все вопросы о компенсации родственникам погибших в этой трагедии», — заверил он. Тем не менее Миронов не согласился с предъявленным ему обвинением. По его словам, все недостатки были устранены.

30 июля Пресненский суд арестовал Рауфа Миронова на два месяца, до 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Миронов является отставным полковником МВД. У него также есть несколько компаний из разных сфер: начиная от стоматологической практики и заканчивая торговлей напитками и табачными изделиями.

Пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще восемь граждан пострадали. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Мария Гейн
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