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Пластический хирург назвала причины неудач в борьбе с жиром

Лусине Майтесян: болезни и генетика могут помешать избавиться от лишнего веса

Фото: FrankHoemann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Генетика и болезни могут стать главными причинами неудач на пути борьбы с жиром даже при регулярных и интенсивных занятиях в тренажерном зале, рассказала пластический хирург Лусине Майтесян. В беседе с «Лентой.ру» она пояснила, что наследственная предрасположенность может помешать в борьбе с весом.

Например, если с раннего возраста у человека жир откладывается на животе или на бедрах, или на подбородке, то по мере взросления с этим не удается справиться с помощью тренировок и диет

Лусине МайтесянПластический хирург

Еще одним фактором, мешающим избавиться от лишних килограммов, хирург назвала проблемы со здоровьем. По ее словам, они, как правило, связаны с проблемами с эндокринной системой и гинекологическими заболеваниями.

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«Речь идет не только о людях, которые страдают от заболевания ЖКТ, гормональных сбоев, заболеваний щитовидной железы, депрессий, но и о тех, кто уже справился с недугом», — пояснила Майтесян.

По мнению врача, серьезной преградой на пути к идеальной фигуре являются складки лишней кожи. Они появляются, когда человек самостоятельно сильно похудел. Специалист подчеркнула, что такую проблему может решить только пластический хирург.

«Важно понимать, что после пластики человеку в любом случае придется регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Иначе результат быстро сойдет на нет и лишний вес вернется», — подытожила специалистка.

Ранее Майтесян рассказывала, какие пластические операции чаще всего делают мужчины. По ее словам, они платят за ровный нос и пресс с кубиками.

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Вера Владзиевская
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