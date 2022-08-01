В США назвали украинского депутата безумцем

Экс-эмиссар США по Косово Гренелл назвал депутата Рады Гончаренко безумцем

Бывший представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко безумцем из-за предложения по Косово. Об этом он написал в ответ на публикацию украинского депутата в Twitter.

Ранее Гончаренко в своем Twitter заявил, что в случае вторжения Сербии в непризнанную республику Косово Киев должен встать на защиту косоваров, в том числе военным путем. «Вы безумец», — ответил на это экс-эмиссар.

31 июля в Косово сработали сигналы воздушной тревоги, позже стали распространяться сообщения о том, что сербская сторона идет на баррикады, на границе с республикой были слышны выстрелы.

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция Косово намерена начать силовую операцию против сербов. Власти республики, по его словам, намерены запретить въезд гражданам с сербскими документами и в дальнейшем требовать перерегистрации автомобильных номерных знаков.

1 августа стало известно, что Косово отложило запланированную процедуру запрета сербских документов после призыва США.