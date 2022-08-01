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Экс-глава «Яндекса» оспорил введенные против него санкции ЕС в суде

Экс-директор «Яндекса» Тигран Худавердян подал иск в суд об отмене санкций ЕС против него

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подал иск в Европейский суд с требованием отменить санкции Евросоюза (ЕС) против него. Об этом пишет RTVI.

Свое решение Худавердян аргументировал тем, что основания ЕС для введения санкций в отношении него являются недостаточными. Он также подчеркнул отсутствие достоверных доказательств и опроверг утверждение Совета ЕС, который назвал компанию существенным источником дохода для правительства России.

Санкции против Худавердяна были введены 15 марта этого года. ЕС обосновал свои действия, отметив присутствие предпринимателя 24 февраля 2022 года на встрече олигархов в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждался план действий на фоне западных санкций.

«Тот факт, что его пригласили на это собрание, свидетельствует о том, что он является членом ближайшего окружения олигархов, близких к Владимиру Путину и что он поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности на Украине», — объясняется в сообщении ЕС.

Сам экс-глава Яндекса сообщил, что не поддерживает действия российского правительства на Украине, назвав происходящее «невыносимым», а боевые действия — «чудовищными».

На следующий день после введения санкций стало известно об уходе бизнесмена с поста заместителя гендиректора и из совета директоров.

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Варвара Кузьмина
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