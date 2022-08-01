Российский вице-премьер сравнил отечественных строителей с рабочими из КНДР

Вице-премьер Хуснуллин назвал плиточников из КНДР в 2,5 раза более быстрыми, чем из России

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что строители из КНДР работают гораздо быстрее отечественных. Специалистов из двух стран он сравнил в интервью с РБК.

Вице-премьер ответил на вопрос собеседника о том, не задумывались ли в России привлечь рабочих из стран дальнего зарубежья — Бангладеш, Мьянмы. По его словам, Россия с давнего времени привлекала специалистов из стран СНГ и не рассматривала другие варианты.

Среди стран дальнего зарубежья вице-премьер выделил КНДР. Хуснуллин назвал рынок Северной Кореи очень интересным, но закрытым. Он рассказал, что один плиточник из этой страны работает в 2,5 раза быстрее, чем такой же специалист из России, так что он мог бы в одиночку заменить двух российских рабочих.

Хуснуллин также заявил, что российский рынок потерял часть рабочих из стран СНГ во время пандемии коронавируса. Тогда мигранты вместо России уехали на заработки в ОАЭ, Турцию и Европу. По словам вице-премьера, окончательно восполнить эти потери до сих пор не получилось.

Вице-премьер добавил, что для привлечения трудовых мигрантов в Россию создали специальный центр, расположенный в Узбекистане. Он отметил, что наем отечественных специалистов выйдет более дорогим для потребителей. «В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации», — объяснил вице-премьер.

В феврале в Национальном объединении строителей заявили о нехватке российской строительной отрасли полутора-двух миллионов рабочих-мигрантов для сохранения прежних объемов работ. Глава организации Антон Глушаков добавил, что в ближайшей перспективе отказаться от мигрантов не получится.