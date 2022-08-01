У китайского техногиганта начались серьезные проблемы из-за США

Bloomberg: акциям Alibaba грозит делистинг с американских фондовых бирж

Акции Alibaba подешевели 1 августа на 5,7 процента на фоне растущих опасений, что ценные бумаги техногиганта могут быть сняты с американских фондовых бирж за несоблюдение правил раскрытия информации, пишет Bloomberg.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США включила ранее акции китайской компаний в список, которым грозит делистинг. Это произошло из-за отказа Пекина разрешить американским чиновникам проверять работу своих аудиторов. В результате у Alibaba начались серьезные проблемы.

В целом акции компании упали на 27 процентов с июля. Это происходило на фоне того, что руководители Alibaba были допрошены властями в связи с делом о краже данных. Эксперты считают, что делистинг не просто угроза, а вероятный исход событий.

В начале года администрация президента США Джо Байдена начала проверку облачного сервиса Alibaba, так как в политике компании заподозрили угрозу национальной безопасности страны. В марте китайские компании, торгующиеся одновременно на Гонконгской и американских биржах, столкнулись с резким удешевлением своих акций из-за опасений остаться без доступа к средствам американских инвесторов.