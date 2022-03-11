Китайские компании массово подешевели из-за боязни остаться без доступа к США

Котировки акций китайских компаний на бирже в Гонконге упали из-за боязни делистинга в США

Китайские компании, торгующиеся одновременно на Гонконгской и американских биржах, столкнулись с резким удешевлением своих акций из-за опасений остаться без доступа к средствам американских инвесторов, пишет CNBC.

Слухи о возможном принудительном делистинге (исключении из котировального списка) депозитарных расписок китайских компаний на американских биржах появились после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявила о несоответствии требованиям национального законодательства пяти китайских компаний, депозитарные расписки (ценные бумаги, удостоверяющие право владения акциями) на акции которых торгуются на американских биржах.

Среди таких компаний интернет-гигант Alibaba, онлайн-магазин JD.com, производитель электрокаров Nio, а также поисковый сервис Baidu. Их акции на торгах 11 марта в Гонконге подешевели как минимум на пять процентов. Котировки бумаг JD.com обвалились на 16,6 процента на фоне публикации корпоративной отчетности с данными о квартальных убытках.

При этом некоторые аналитики уверены, что названным компаниям не придется проходить процедуру делистинга и уходить с американских бирж, а стоимость их акций в скором времени восстановится, поскольку их бизнес и производственная деятельность сосредоточены в Китае.

