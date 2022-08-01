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Минобороны доложило об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой

МО РФ доложило об уничтожении американской пусковой установки Harpoon под Одессой

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

За минувшие сутки российские военные уничтожили пусковую установку американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе села Великий Дальник Одесской области. Об этом доложил журналистам в понедельник, 1 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также удалось уничтожить два склада боеприпасов в районах сел Северск и Каленики Донецкой народной республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки было подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов, уточнили в Минобороны.

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Российским военным удалось сбить десять беспилотников противника, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщало о ликвидации в Одессе склада переданных ВСУ НАТО ракет Harpoon. По словам представителя военного ведомства, Киев разместил ракеты в одном из промышленных предприятий города.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Анна Щербакова
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