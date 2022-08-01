Минобороны доложило об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой
За минувшие сутки российские военные уничтожили пусковую установку американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе села Великий Дальник Одесской области. Об этом доложил журналистам в понедельник, 1 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства отметил, что также удалось уничтожить два склада боеприпасов в районах сел Северск и Каленики Донецкой народной республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области.
Кроме того, за сутки было подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов, уточнили в Минобороны.
Российским военным удалось сбить десять беспилотников противника, добавил Конашенков.
Ранее Минобороны России сообщало о ликвидации в Одессе склада переданных ВСУ НАТО ракет Harpoon. По словам представителя военного ведомства, Киев разместил ракеты в одном из промышленных предприятий города.
О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.