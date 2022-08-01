Минобороны доложило об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой

МО РФ доложило об уничтожении американской пусковой установки Harpoon под Одессой

За минувшие сутки российские военные уничтожили пусковую установку американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе села Великий Дальник Одесской области. Об этом доложил журналистам в понедельник, 1 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также удалось уничтожить два склада боеприпасов в районах сел Северск и Каленики Донецкой народной республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки было подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов, уточнили в Минобороны.

Российским военным удалось сбить десять беспилотников противника, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщало о ликвидации в Одессе склада переданных ВСУ НАТО ракет Harpoon. По словам представителя военного ведомства, Киев разместил ракеты в одном из промышленных предприятий города.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.