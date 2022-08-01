Эндокринолог посоветовал способствующие профилактике рака грибы

Эндокринолог Поляков посоветовал включить в рацион грибы шиитаке для профилактики рака

Для профилактики рака стоит включить в рацион грибы, произрастающие в Китае, сообщил врач-эндокринолог Антон Поляков. В беседе с «Вечерней Москвой» он посоветовал россиянам самые полезные для предотвращения онкологии виды грибов, в том числе и популярные в азиатской кухне шиитаке.

Медик объяснил, что в китайских грибах содержатся природные иммуномодуляторы бета-глюканы, способствующие профилактике онкологических заболеваний. По его словам, предотвратить развитие опасного недуга или облегчить его течение помогут грибы шиитаке, линчжи, рейши и мейтаке.

Поляков подчеркнул, что регулярное употребление указанных грибов укрепляет иммунитет, что позволяет организму лучше защищаться от вирусов, в частности, от герпеса четвертого типа, который может спровоцировать развитие онкозаболеваний.

В заключение Поляков назвал оптимальную дозировку концентрата шиитаке и его разновидностей. По его мнению, для профилактики достаточно одного-двух граммов, терапевтическая дозировка составляет пять-шесть граммов концентрата.

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