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Россиянина пообещали сжечь и закопать за наряд на корпоратив

Жителя Волгоградской области затравили и обещали сжечь за выбранный для корпоратива наряд

Фото: группа «Подслушано. Камышин» во ВКонтакте

Жителя города Камышин Волгоградской области затравили в социальных сетях и пообещали сжечь за наряд, в котором юноша пришел на корпоратив после того, как фото россиянина выложили в сообществе «Подслушано Камышин» во «ВКонтакте». На фотографии, которую выложил анонимный член сообщества, изображен молодой человек в остроносых туфлях на каблуке, V-образных обтягивающих трусах и полупрозрачном боди. Фото было подписано «в Камышине уже все мужики так одеваются?».

Жители города возмутились внешним видом земляка, вычислили личность героя публикации и ресторан, в котором он работает официантом.

Подписчики сообщества оставили под записью комментарии, в которых призывали «закопать» и «сжечь» юношу, а также обещали, что при встрече с россиянином «отпинают» и «налупают» его.

«Не будьте столь толерантны, у него с головой не все в порядке. Таких либо лечить, либо истреблять», «Сжечь ведьму», «Я не хочу, чтобы этот человек меня обслуживал... Не место таким людям в Камышине», — писали комментаторы.

На официальном портале Главного управления МВД по Волгоградской области нет сообщений о начале проверки по фактам разглашения персональных данных и сведений о частной жизни, угроз убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ученица одной из местных школ стала жертвой травли со стороны других подростков из-за диагностированного у нее ВИЧ.

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Валерий Розенберг
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