Кремль прокомментировал госпитализацию Чубайса

Пресс-секретарь Путина Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления

Кремлю неизвестно об обращениях за помощью бывшего спецпредставителя президента России Владимира Путина Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков назвал сообщения о госпитализации Чубайса печальной новостью. «Желаем ему скорейшего выздоровления. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы стараемся помогать всем российским гражданам», — добавил он.

О том, что бывший глава «Роснано» попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре» сообщалось ранее. Его супруга Авдотья Смирнова рассказала, что политику внезапно стало плохо, «начали отниматься руки и ноги».

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова отметила, что быстрое выявление синдрома Гийена — Барре дает шанс на выздоровление бывшего главы «Роснано». По ее словам, если диагноз поставлен верно, то пациенту сделают инъекции иммуноглобулина.