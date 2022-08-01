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Биолог сделала прогноз после выявления болезни Гийена-Барре у Чубайса

Биолог Баранова: быстрое выявление болезни Гийена-Барре дает шанс на выздоровление Чубайса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Быстрое выявление синдрома Гийена — Барре дает шанс на выздоровление бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Таким прогнозом поделилась доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в Telegram-канале.

Она отметила, что если диагноз поставлен верно, то пациенту сделают инъекции иммуноглобулина. «Вольют иммуноглобулина ему, антитела к миелину разбавятся, и потом восстановительный период», — подчеркнула биолог.

По словам Барановой, хуже будут обстоять дела без выявления диагноза. Прогрессия нелеченой болезни оставляет долгие последствия, предупредила она.

«А потому если у кого ноги — руки симметрично немеют или слабеют, тем антитела на синдром Гийена — Барре сдавать обязательно, даже если доктор не прописал и за свой счет», — добавила Баранова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал паралич дыхания главной опасностью синдрома Гийена — Барре у Чубайса. Он пояснил, что синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов, как правило, от ног до рук и головы. По его словам, это ведет от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами.

Мясников объяснил, что заболевание длится от двух до нескольких недель и требует интенсивного госпитального лечения.

31 июля стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. Отмечалось, что его состояние нестабильно, отнимаются руки и ноги.

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Анна Щербакова
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