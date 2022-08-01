В России увеличили добычу нефти

«Ъ»: в июле в России добыли на 2% больше нефти вопреки сокращению экспорта

Нефтяные компании в России продолжают увеличивать добычу топлива после сильного сокращения деятельности в апреле на фоне западных санкций. По итогам июля среднесуточный показатель вырос на 2 процента по сравнению с июнем, до 1,468 миллиона тонн. При этом в стране нарастили переработку нефти, поскольку сейчас она выгоднее, чем экспорт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Во втором месяце лета крупнейшая российская компания по добыче нефти «Роснефть» нарастила производство на 0,03 процента, до 466 тысяч тонн в сутки. Издание отмечает, что в это число не входят объемы, добытые компанией «Башнефть». Активнее всего добывают топливо «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» — производство выросло на 1 процент и 1,5 процента соответственно, до 111 и 163 тысяч тонн в сутки. У «Лукойла» добыча осталась на прежнем уровне — 219 тысяч тонн в сутки.

Вопреки росту производительности компаний добыча нефти по итогам июля оказалась на 2,7 процента ниже, чем в феврале. В то же время переработка сырья в стране выросла более чем на 4 процента в месячном выражении, до 775,4 тысячи тонн в сутки. Уровень оказался выше, чем в июле 2021 года.

Экспорт топлива за месяц упал на 1,4 процента, до 674,5 тысячи тонн в сутки. Однако, по данным Platts, на которые ссылается газета, поставки нефти в Европу из России как по трубопроводам, так и по морю растут. Источники отмечают, что увеличение связано с сезонным спросом, а также подготовкой Евросоюза к введению в конце года эмбарго на российскую нефть. В свою очередь ранее установившие рекорд поставки в Азию уменьшаются. Исключением является экспорт в Китай по трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).

Россия может продолжить постепенно увеличивать добычу нефти и нефтепереработку, прогнозирует партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков. Он объясняет, что нефтяной сектор пытается балансировать в новых условиях, перестраивая логистические цепочки. Кроме того, подталкивает объемы производства высокий сезон спроса. Заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дмитрий Пигарев добавляет, что объем добычи будет зависеть от темпов наращивания поставок российской нефти на рынки, альтернативные Европе.

В конце июля стало известно, что прямой нефтяной конкурент России, Ирак, собрался обойти страну по экспорту. Государство запланировало увеличить поставки за рубеж на два миллиона баррелей в сутки, то есть более чем в полтора раза. Ирак может частично компенсировать отсутствующие на мировом рынке объемы сырья, а кроме того, при выводе на рынок такого количества нефти ее цена упадет.

