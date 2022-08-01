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В российском регионе 17 человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом

17 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Пензенской области

Фото: страница «Пенза-Обзор - Новости Пензы и Пензенской области» во «ВКонтакте»

В Пензенской области произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в российских экстренных службах.

Инцидент произошел в Лунинском районе региона. По данным агентства, автобус следовал из Пензы в Саранск. Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.

Пострадали 17 человек. Травмы одного из пострадавших оцениваются как тяжелые.

Ранее в ДТП на Кубани погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, среди них трое детей. Инцидент произошел на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Легковой автомобиль Ford Focus лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

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Валерий Розенберг
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