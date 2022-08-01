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Врач назвал способ избавления от боли в шее в домашних условиях

Остеопат Евдокимов: для избавления от боли в шее нужно делать специальную гимнастику

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Женщины чаще мужчин страдают от боли в шее, рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов. Избавиться от болевых ощущений можно и самостоятельно в домашних условиях с помощью одного способа, успокоил россиян он в беседе с News.ru.

Евдокимов отметил, что, в первую очередь, на состоянии здоровья шеи сказываются осанка, положение головы и шеи. Также, по его словам, такая боль часто становится спутницей хронического стресса.

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Остеопат рассказал, что для избавления от боли в шее нужно делать специальную гимнастику: сесть, выпрямиться и смотреть прямо, а затем медленно посмотреть направо, повернув голову так, чтобы заглянуть за плечо. Затем сделать все то же самое, но смотреть при этом за левое плечо.

Для усиления эффекта остеопат посоветовал поставить руку на висок или лоб и медленно надавливать на голову, давая дополнительную нагрузку на мышцы шеи. «Таким образом, разрабатываются мышцы, улучшается подвижность позвонков шейного отдела и кровоток, воспалительные процессы снижаются. Если есть признаки воспаления на уровне нервов или мышц, необходим прием противовоспалительных средств, можно использовать мази», — пояснил Евдокимов.

Врач уточнил, что, если после регулярного проведения гимнастики для шеи боль не отступает, то требуется помощь остеопата. По его словам, для избавления от боли обычно достаточно пять базовых сеансов.

Ранее врач-ортодонт Руслан Кантаев назвал неожиданную причину головной боли. По его словам, у людей с заметной асимметрией прикуса происходит перенапряжение, которое захватывает мышцы шеи, и это может спровоцировать головную боль.

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Вера Владзиевская
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