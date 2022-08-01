В Минобороны сообщили о мерах против провокаций на маршруте судна с зерном

Минобороны: Россия принимает меры против провокаций на маршруте судна «Разони» с кукурузой

Россия принимает меры в целях недопущения провокаций на маршруте судна «Разони» с зерном, которое 1 августа вышло из Одессы в Триполи. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — сказал он.

Мизинцев также отметил, что по договоренностям зерно и минеральные удобрения будут вывозить из трех портов Украины: Южного, Одессы и Черноморска. Данный маршрут был разработан Россией, Турцией, Украиной и ООН. В то же время представитель российского ведомства напомнил, что в шести портах остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств.

Ранее Минобороны подтвердило, что из порта Одессы вышло судно «Разони» с продовольствием. В ведомстве уточнили, что на борту корабля кукуруза.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и позволяет проверить возможность реализации зерновой сделки. Он добавил, что Россия надеется на выполнение достигнутых договоренностей по зерну всеми сторонами.