Предсказана «смерть» PlayStation 4

TweakTown: Sony снимет с производства консоль PlayStation 4

Sony перестанет производить и продавать приставки прошлого поколения. Об этом сообщает издание TweakTown.

Журналисты обратили внимание на квартальный отчет Sony, в котором не смогли найти статистику о продажах PS4. На основе данного наблюдения специалисты предсказали «смерть» устройства, заключив, что японская корпорация приготовилась снимать консоль с производства. По словам авторов, прекращение публикации данных напрямую свидетельствует об окончании жизненного цикла приставки.

В материале говорится, что в каждом квартальном отчете о доходах Sony — начиная с третьего квартала 2014 года — был раздел о поставках PS4. В документах за прошедший отчетный период этот раздел не обнаружили. Продажи PlayStation 4 за весь жизненный цикл девайса официально превысили 117,2 миллиона единиц.

Журналисты заключили, что в текущем финансовом году Sony намерена поставить на рынок рекордное количество приставок. Ранее в корпорации подтвердили, что установили планку в 18 миллионов единиц консолей.

PlayStation 4 вышла на рынок в ноябре 2013 года. В сентябре 2016 года Sony выпустила модель PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro.

В июне 2021 года глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что приставка PlayStation 4 будет оставаться на рынке до 2023 года. «Мы ожидаем, что у PS4 будет самый длинный "хвост" и самый глубокий интерес среди всех наших платформ», — подчеркнул топ-менеджер.