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Кремль прокомментировал вопрос о возможном вступлении Сербии в ОДКБ

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии обсуждений по вопросу вступления Сербии в ОДКБ

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждался, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Честно говоря, нет, такого вопроса не было на повестке дня», — отметил пресс-секретарь президента России.

В ночь на 1 августа стало известно, что на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд на территорию самопровозглашенной республики автомобилей с сербскими номерами и документами. Позже в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией.

В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. На этот шаг власти Косово пошли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

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Анна Щербакова
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