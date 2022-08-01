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СКР возбудил уголовное дело после взрыва в штабе Черноморского флота в Крыму

СКР возбудил дело после взрыва беспилотника в штабе Черноморского флота в Крыму

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек после взрыва на территории штаба Черноморского флота в Крыму. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 31 июля 2022 года примерно в шесть часов в штабе взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА), начиненный поражающими элементами. В результате пострадали шесть человек, их доставили в больницу. Также была разрушена стена и повреждены окна и фасад здания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О случившемся стало известно ранее 31 июля. Сообщалось, что маломощное взрывное устройство, установленное на украинский беспилотник, сработало во дворе штаба Черноморского флота.

Елизавета Новикова
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