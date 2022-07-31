На территории штаба Черноморского флота сработало взрывное устройство

Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота

На территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Уточняется, что взрывное устройство было установлено на украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате происшествия ранения получили пять человек, погибших нет. В пресс-службе добавили, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее, 28 июля, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить провокацию и взорвать дамбу в городе Артемовске в ДНР и обвинить в этом российскую сторону. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, если план ВСУ будет реализован, затопленным может оказаться один из жилых кварталов города, в котором проживают более 35 тысяч человек.