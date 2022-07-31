Стало известно состояние пострадавших от взрыва в штабе Черноморского флота

Пострадавшие при взрыве в штабе Черноморского флота находятся в состоянии средней тяжести

Двое пострадавших при взрыве в штабе Черноморского флота в Севастополе находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

По словам главы Севастополя, еще трое получили легкие травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

О случившемся стало известно ранее 31 июля. Сообщалось, что маломощное взрывное устройство, установленное на украинский беспилотный летательный аппарат, сработало во дворе штаба Черноморского флота. В результате инцидента были ранены пятеро человек.