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Определены направления Подмосковья с подешевевшей арендой домов

«ЦИАН.Аналитика»: больше всего в Подмосковье аренда домов снизилась на Ленинградском шоссе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В июле 2022 года стоимость аренды загородных домов среди направлений Подмосковья больше всего снизилась на Ленинградском шоссе. В сервисе «ЦИАН.Аналитика» определили, что средняя ставка за год уменьшилась на 21,8 процента. Об этом сообщает РБК.

На Ленинградском шоссе в среднем аренда стала стоить 81,7 тысячи рублей в месяц. Вторую строчку рейтинга заняло Егорьевское шоссе с динамикой в 15,3 процента — средняя цена снизилась до 65 тысяч рублей. Топ-3 списка замкнуло Ярославское шоссе, где аренда загородных домов подешевела на 12,6 процента и опустилась до 81,2 тысячи рублей.

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Ниже в рейтинге расположилось Дмитровское шоссе, где за год стоимость аренды загородного дома снизилась на 6,8 процента до 98,5 тысячи рублей. Пятую строчку заняло Калужское направление — стоимость аренды уменьшилась на 4,2 процента, до 122,9 тысячи рублей.

В среднем в Подмосковье аренда загородного дома стоит 102,8 тысячи рублей. За год цена снизилась на 3,5 процента с 106,5 тысячи рублей.

Ранее эксперты ЦИАН выяснили, что к концу второго квартала 2022 года самым популярным направлением Подмосковья для аренды дачи стало Ярославское шоссе — на него пришлось 26 процентов спроса. Ниже в списке популярных направлений расположились Ленинградское и Новорижское шоссе.

Нина Ташевская
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