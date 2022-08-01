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Кремль назвал необоснованными требования властей Косова к Сербии

Пресс-секретарь Кремля Песков назвал необоснованными требования властей Косова к Сербии

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Москва считает необоснованными требования непризнанных властей Косова к Сербии и выражает поддержку Белграду. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 1 августа, РИА Новости.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования», — сказал официальный представитель президента России.

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти Косово приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

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Игорь Дмитров
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