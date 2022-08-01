Китайские фанаты отправили Щербаковой 230 килограммов подарков

Китайские фанаты отправили олимпийской чемпионке Анне Щербаковой 230 килограммов подарков

Фан-клуб российской фигуристки Анны Щербаковой заявил об отправке спортсменке подарков. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фан-клуб EBIFAS отправил грузов на 230 килограммов. В частности, из Пекина в Россию — 160 килограммов, из Шэньчжэня — еще 70 килограммов.

Содержимое посылки на 160 килограммов в EBIFAS не стали раскрывать, назвав это сюрпризом. Относительно партии из Шэньчжэня фанаты отметили, что направляют в Москву детские куклы.

Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине в одиночном катании. В 2021-м она завоевала золото чемпионата мира. На счету россиянки две серебряные медали чемпионатов Европы. Щербакова тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

