Филиппины захотели поставить российские удобрения

Посол Павлов заявил, что Филиппины заинтересованы о поставках российских удобрений

Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений, пишет РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Маниле Марата Павлова.

По его словам, обсуждение идет в развитие заявлений филиппинского президента Фердинанда Маркоса. «Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже проводятся», — подчеркнул он.

Дипломат заявил, что филиппинская сторона хочет решить вопрос поставок удобрений «на самом высоком уровне». Посол добавил, что от этого сильно зависит «здоровье» филиппинской экономики.

19 июля лидер Филиппин Маркос, уделяющий первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности, сообщил, что вопрос обеспечения государства доступными удобрениями носит приоритетный характер. Он заинтересован в поставках продукции из России.

В марте Минпромторг России попросил российских производителей удобрений оставлять их в стране и не отправлять на экспорт.