Влиятельная немецкая газета выпустила материал с критикой Зеленского

Die Welt выпустила материал о резонансных скандалах с участием президента Зеленского

Влиятельная немецкая газета Die Welt выпустила материал, критикующий президента Украины Владимира Зеленского — авторы вспомнили несколько резонансных скандалов с участием главы государства, произошедших до начала специальной военной операции.

Отмечается, что текст является отрывком из книги Стивена Дерикса и Марины Шелкуновой «Зеленский. Текущая биография», которая увидит свет 6 августа.

В материале под названием «Секретные сделки президента Зеленского» авторы упоминают скандальную инициативу Зеленского — «закон об олигархах». Журналисты отмечают, что законопроект раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко — по его мнению, его предназначение заключалось лишь в том, чтобы получить контроль над СМИ.

Кроме того, журналисты вспоминают резонансное нападение на советника Зеленского Сергея Шефира. «Виновных так и не нашли. Однако в течение двух недель о нападении забывают, и Украина говорит совсем о другом: о честности президента Зеленского», — говорится в статье.

Также упоминается отмененная премьера фильма «Офшор-95» в театре «Маленькая Опера» в Киеве. Документальная картина основана на «досье Пандоры» — документах с данными об офшорных счетах государственных чиновников по всему миру. «Премьера отменяется в последний момент. За несколько часов до этого журналистам позвонил директор театра и сказал: «Фильм о президенте показывать не будем», — отмечают авторы материала.

По данным украинских СМИ, причиной отмены показа стал звонок сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) директору театра. Отмена премьеры приводит к громкому скандалу, в результате которого фильм показывают в тот же день.

Журналисты упоминают и сами офшорные счета Зеленского, а также его возможную причастность к отмыванию денег «Приватбанка», принадлежавшего украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Ранее американские политики резко раскритиковали Зеленского из-за фотосессии для журнала Vogue, в которой он принял участие вместе с супругой Еленой. «Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов», — заявила конгрессмен-республиканец Лорен Боберт.