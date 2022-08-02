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Москвичи передумали покупать один вид недвижимости

Garnet: спрос на апартаменты в Москве упал на 31,9 процента

Фото: Lenta.ru

Спрос на апартаменты в Москве значительно снизился. О том, что жители столицы передумали покупать один тип недвижимости, сообщается в исследовании компании Garnet, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам июня 2022 года спрос на апартаменты упал на 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эксперты отмечают, что такая динамика отразилась и на реальных сделках. Участники рынка делают упор на хорошие сервисные апартаменты в классе «премиум» и «элит», а также недорогие легальные апарт-комплексы с отделкой.

«Застройщики стараются делать проекты, которые можно выгодно сдавать. Для этого нужно сочетание качеств по расположению, качеству и концепции проектов», — рассказала директор Garnet Александр Поздняков. Он напомнил, что апартаменты дешевле квартир за счет того, что в них нельзя прописаться. Падение спроса эксперт связывает с отсутствием льготной ипотеки на такие объекты.

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Поздняков считает, что клиенты ожидали перевода апартаментов в квартиры, однако этого не случилось. Он отметил, что цены на апартаменты снизилась от 2 до 8 процентов. Согласно прогнозам, снижение стоимости продолжится в августе, но остановится в начале осени. Резкого падения рынка на 20 процентов и более эксперты не ожидают.

Ранее в августе сообщалось о снижении цен на апартаменты в башнях центра «Москва-Сити». Квадратный метр в этих объектах подешевел на 7 процентов и составил 709 тысяч рублей.

Александра Качан
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