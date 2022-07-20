В Госдуме объяснили решение не приравнивать апартаменты к жилью

Депутат Пахомов: для признания апартаментов жильем было бы нужно перестраивать здания

Власти в России не говорили о том, что апартаменты будут приравнивать к жилью, напомнил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил причины, по которым апартаменты нельзя приравнять к жилью.

Почему апартаменты нельзя приравнять к квартирам

20 июня Сергей Пахомов сообщил, что апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса. Хотя ранее слухи о приравнивании апартаментов к жилью были.

Никогда власть не говорила о том, что апартаменты будут приравнены к жилью с точки зрения Жилищного кодекса. Это не зависит от нашего желания или нежелания. Нет просто такой возможности — ни юридической, ни физической Сергей Пахомов депутат Госдумы

Депутат объяснил, что Жилищный кодекс вводит определенные критерии защиты для собственников квартир. «Обязательно наличие социальных объектов, которые вокруг всех апартаментов сегодня нереально возвести. Отсутствие в здании, в котором располагается квартира, отелей, определенного бизнеса и так далее. Если сейчас в теории представить, что мы приняли решение о признании апартаментов жильем в традиционном смысле слова, нам придется перестроить все здания с апартаментами, что невозможно», — сказал он.

Разговоры о возможности признания в чистом виде апартаментов жильем — это была неправда Сергей Пахомов депутат Госдумы

Возможные перемены

При этом Пахомов рассказал, что определенная работа для комфортного проживания в апартаментах намечена. «В апартаментах надо вводить разрешение на временное проживание и временные регистрации. Мы должны это четко зафиксировать. Мы должны дать возможность понизить налоги, потому что сегодня неправильно, что офис и апартамент — это одинаковая налоговая нагрузка. Мы должны дать право регионам устанавливать планки по коммунальным платежам. Вот это все мы должны сделать, чтобы жить в апартаментах стало спокойно и комфортно. Но квартирами, с точки зрения Жилищного кодекса, апартаменты быть не смогут», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что к концу первой половины 2022 года объем предложения апартаментов на первичном рынке недвижимости Москвы вырос до 8,3 тысячи лотов. Показатель увеличился на треть. С начала 2022 года на рынке оказалось 42 корпуса апартаментов. Большинство из них стали результатом реконструкций или капитального ремонта бывших гостиниц или общежитий. Резкий рост предложения стали фиксировать в апреле. Такую динамику связали со снижением спроса покупателей из-за значительного роста ставок по ипотеке в марте.