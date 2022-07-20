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В России приняли решение по статусу апартаментов

Глава комитета Госдумы Пахомов сообщил, что апартаменты не будут приравнены к жилью

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного Кодекса. О принятом решении по статусу таких объектов в России сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает РИА Новости.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость», — заявил Пахомов. Он добавил, что в будущем апартаменты могут перевести в отдельную категорию для уменьшения налогов.

Александра Качан
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