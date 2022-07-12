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В Москве стали продавать больше апартаментов

Предложение апартаментов в Москве увеличилось до 8,3 тысячи лотов

Фото: unsplash

К концу первой половины 2022 года объем предложения апартаментов на первичном рынке недвижимости Москвы вырос до 8,3 тысячи лотов. О том, что в столице стали выставлять на продажу больше подобных объектов, говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Показатель увеличился на треть. С начала 2022 года на рынке оказалось 42 корпуса апартаментов. Большинство из них стали результатом реконструкций или капитального ремонта бывших гостиниц или общежитий.

По данным аналитиков, подобного объема апартаментов не было за последние два года. Резкий рост предложения стали фиксировать в апреле. Такую динамику связали со снижением спроса покупателей из-за значительного роста ставок по ипотеке в марте.

В апреле аналитики компании Skolkovo Realty назвали Замоскворечье единственным районом центра Москвы, где подешевели апартаменты. С осени 2021 года стоимость апартаментов в этом районе снизилась на 7,7 процента — цена достигла 67,7 миллиона рублей.

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