ВСУ расстреляли автобус с эвакуированными жителями в Херсонской области

Минобороны РФ: ВСУ расстреляли автобус с эвакуированными жителями в Херсонской области

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, заявление приводится на сайте Минобороны РФ.

По словам Мизинцева, инцидент произошел на участке дороги вблизи населенного пункта Долговое. Фото- и видеосъемку якобы неизбирательных обстрелов российских военных по украинским мирным жителям осуществили сотрудники центра информационно-психологических операций Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать столицу Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, число раненых из-за артиллерийских ударов растет.

Начиная с конца июля, ВСУ дистанционно минируют жилые кварталы Донецка минами ПФМ-1 «Лепесток». Кассетные снаряды разрываются над городом, а «лепестки» засыпают проезжую часть, тротуары, парки. ПФМ-1 крайне трудно заметить, что видно на кадрах из самой столицы ДНР.