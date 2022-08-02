В Донецке заявили о росте числа раненых из-за обстрела ВСУ

В Донецке заявили, что число раненых из-за обстрела ВСУ увеличилось до 20

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать столицу Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает официальный Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР. Кроме того, число раненых из-за артиллерийских ударов растет.

«В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Лента.ру») в Донецкой народной республике погиб один человек и еще 20 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Начиная с конца июля, ВСУ дистанционно минируют жилые кварталы Донецка минами ПФМ-1 «Лепесток». Кассетные снаряды разрываются над городом, а «лепестки» засыпают проезжую часть, тротуары, парки. ПФМ-1 крайне трудно заметить, что видно на кадрах из самой столицы ДНР.

2 августа в ДНР сообщили, что семь мирных жителей подорвались на «лепестках». Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН отреагировать и дать оценку действиям ВСУ по дистанционному минированию столицы республики.