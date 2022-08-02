Совфед предупредил о подготовке Западом кибератак на российские избиркомы

Совет Федерации предупредил о подготовке Западом кибератак на российские избиркомы

Страны Запада готовятся помешать проведению выборов в России в единый день голосования 11 сентября с помощью кибертатак на избирательные комиссии. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сообщает во вторник, 2 августа, ТАСС.

По его словам, в этот раз, как и ранее, будут обкатываться новые приемы и методы «с прицелом на российские президентские выборы 2024 года».

Также сенатор заявил, что прозападные масс-медиа и социальные сети, в том числе признанные иностранными агентами, ведут подготовку к активному воздействию на избирательный процесс в России в ходе предстоящих выборов.

В июле члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым провели встречу с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии России Николаем Булаевым. В ходе нее отмечалось, что ожидаются попытки подорвать доверие населения к дистанционному электронному голосованию, организовать кибератаки на ресурсы ЦИК и избиркомов и другие провокации.