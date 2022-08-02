Дацик описал бой с Монсоном фразой «покажу ему ядерную мощь русских кулаков»

Боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что покажет Джеффу Монсону «ядерную мощь русских кулаков»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке с Джеффом Монсоном. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен описал бой с Монсоном фразой «покажу ему ядерную мощь русских кулаков». Он заявил, что умеет бороться и сумеет показать сопернику борцовские приемы.

Дацик проведет поединок с Монсоном 5 августа. Бой возглавит турнир, который состоится в Москве. Схватка пройдет по правилам ММА.

42-летний Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.