Дело о картине с пририсованными вандалом глазами ушло в суд

Дело о порче картины Анны Лепорской «Три фигуры» в Ельцин Центре ушло в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о порче картины «Три фигуры» кисти ученицы известного художника Казимира Малевича, принадлежащей Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщает издание URA со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в январе 2022 года в период выставки в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Сообщалось, что неизвестный гражданин пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине художницы Анны Лепорской. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком. В вандализме подозревается бывший охранник центра, страдающий алкоголизмом.

Ранее сообщалось о том, что украденная картина с изображением короля Серфоджи была найдена в США.