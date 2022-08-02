Олимпийский чемпион анонсировал возобновление карьеры Ковальчуком

Олимпийский чемпион Илья Каблуков анонсировал возобновление карьеры Ильей Ковальчуком

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков высказался о будущем бывшего партнера по сборной России Ильи Ковальчука. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеист назвал Ковальчука «сгустком энергии» и анонсировал возобновление его карьеры. «Поиграет ли он еще в хоккей? У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — заявил нападающий московского «Динамо».

Каблуков играл вместе с Ковальчуком в составе российской сборной на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. На тех Играх россияне завоевали чемпионский титул.

В мае Ковальчук покинул пост генерального менеджера сборной России по хоккею. Он отметил, что решение связано с истечением контракта с Федерацией хоккея России (ФХР).

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. О завершении карьеры игрок не объявлял.