Ковальчук ушел из сборной России по хоккею

Илья Ковальчук покинул пост генерального менеджера сборной России по хоккею

Илья Ковальчук покинул пост генерального менеджера сборной России по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

Ковальчук заявил, что причиной стало истечение срока контракта с Федерацией хоккея России. Он действовал с сентября 2021 года. Также он назвал слухами сообщения о его участии в выборах президента федерации.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где проиграла Финляндии со счетом 1:2. Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. О завершении карьеры игрок не объявлял.