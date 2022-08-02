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Спутник «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов

Военный спутник Минобороны России «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Космический аппарат «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов. Военный спутник запустили 1 августа с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, передает ТАСС.

«Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат "Космос-2558" Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 1 августа, и внесли информацию о новом космическом объекте в главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП)» — отметили в сообщении.

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Главный каталог космических объектов содержит информацию о каждом объекте и предназначен для долговременного хранения информации о космических объектах на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. Также в каталоге содержится информация об орбитах объектов, которая позволяет прогнозировать их движение.

В понедельник, 1 августа, ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, который разработали для Минобороны России.

В июле боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России провел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк.

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Даниил Иринин
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